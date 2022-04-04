Tüneli kapatarak yüksek sesli müzik dinleyenlere ceza

Kağıthane Sütlüce Tüneli'nde iki otomobil ile yolu kapatarak yüksek sesli müzik ile dans eden kişiler o görüntüleri sosyal medyada yayınladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada yolu kapatanların 34 ENT 466 plakalı araç sürücüsü Muhammet Savaş E. ile 34 DKR 136 plakalı araç sürücüsü İlhan K. olduğunu belirledi. Yolda dans eden kişinin ise Yasin A. olduğu tespit edildi.