Tüp bebek için biriktirdikleri 100 bin lira evleriyle birlikte yanan çifte destek yağdı

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNDEN ARAYANLAR OLDU'

Evlerinin yanmasıyla birlikte tüp bebek hayallerinin de yandığını, ancak DHA'nın haberinin ardından Türkiye'nin her yerinden çok sayıda yardım için arayanlar olduğunu söyleyen Rasim Balcı, "Evimiz yandı, kullanılmaz hale geldi. Siz haberi yaptıktan sonra Türkiye'nin her yerinden yardım için arayanlar oldu. Yakın çevreden gelenler, arayanlar da var, Allah razı olsun. Evimiz yandı, üzüldük. Şimdi yapılacak yardımlar için sevinçliyiz. Yardımları bekliyoruz" dedi.

Hatun Balcı da evleri ile tüp bebek için biriktirdikleri paranın yanmasının ardından büyük üzüntü yaşadıklarını fakat desteklerle umutlandıklarını belirterek, "İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olur. Kayseri'den hocamız aradı, inşallah o da halledilecek. Çok mutluyuz, çok şükür. Evimizi de Edirne Valiliği yaptıracak. Hasar tespiti yapıldı, devletin eli bize uzandı" diye konuştu. (DHA)