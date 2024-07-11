Tüp bebek ikizlerin kahraman babası: Vatanımızı hainlere bırakmadık

İstanbul Sarıyer'de yaşayan Doğan Özdemir, 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde tüp bebek tedavisiyle 14 yıl sonra kavuştuğu ikiz çocuklarını daha 40 günlükken geride bırakıp cuntacı askerlere karşı koymaya gitti. Özdemir, darbecilere 'dur' demek için o gece ikizlerini öpüp sokağa çıktı. Sarıyer'de İstinye yokuşunda karşılaştığı polislerle birlikte Borsa İstanbul'a yöneldi. Zırhlı polis araçlarının yardımıyla ilerleyen gruba katılan Özdemir'in bulunduğu noktaya cuntacılar ateş açtı. Bir polis memuru yaralandı. Polisi ayaklarından tutup güvenli bir noktaya çekmeye çalışan Özdemir de sırtından vuruldu. Şarapnel parçası şahdamarının yanına saplandı. Gazi Özdemir, "Allah beni 14 yıl sonra kavuştuğum ikiz bebeklerime bağışladı. Hainlerin 7 yıl önce açtığı ateş yarası iyileşti fakat onların hainliklerinin açtığı yara hâlâ kanıyor. Hainler cezasını bulana kadar bu yara iyileşmeyecek. İnşallah bir daha öyle hain darbe girişimleriyle karşılaşmayız. Ancak aynı şey olsa yine karşılarına dikilirim. Bu kez ikizlerimle birlikte sokağa çıkarım" dedi.