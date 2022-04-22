Tüp bebek tedavisiyle 46 yaşında ikiz sevinci

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Emine Kabil Altıntaş (46), Eylül 2020'de hiç beklemediği bir anda dünyaevine girdi. 44 yaşındaydı ve anneliği tatmak istiyordu. Tüp bebek tedavisini araştırmaya koyuldu. İki tüp bebek denemesi başarısız olan Altıntaş'a doktoru, "Boşuna uğraşma, senin çocuğun olmaz" dedi. Buna rağmen pesetmeyen Altıntaş, bu kez Op. Dr. Aret Kamar'a gitti. Tedavi sürecinde uygulanan embriyo transferi sonrasında hamile kaldı. Şimdi karnında biri kız biri erkek olan 30 haftalık ikiz bebeklerini taşıyan Altıntaş, heyecanla annelik duygusunu tatmaya hazırlanıyor.SABAH'a konuşan Altıntaş, "Umudumu hiç kaybetmedim. Nisan 2021'de muayene oldum. Doktor Bey bana, 'Hemen tedaviye başla. Senin bu kadar yumurtan olması bile mucize' dedi. Takviye gıdalar, doğal şeyler kullanmaya başladım. Ağustosta tedavi başladı. 12 Ekim'de transfer yapıldı. 2 embriyo da nakledildi. Bir gün evde karnıma çok şiddetli bir ağrı girdi, hemen test yaptım. Gebelik çıktı. İnanamadım. İkiz olduğunu öğrenince kahkaha attım. Ben eskiden beri ikiz isterdim. Ama şimdi bir tane beklerken Allah'ım iki tane verdi. Hâlâ şoktayım. Kızımızın ismi Melek Sare olacak. Erkeğin ismi de Ömer Ali olsun istiyoruz. Bu iş sabır işi, eşlere çok iş düşüyor, eşin desteği çok önemli. Eşim de çok güvendi, 'Ben inanıyorum, bu iş olacak' dedi. Bana çok moral verdi. Çok çok mutluyuz" dedi.Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Aret Kamar ise, "47-48 yaşında anne olan hastalarımız var ama az bir oranda. Çok uzun yıllardır bu işi yapıyorum, 46 yaşında gebe kalanlar oldu tabii ama 46 yaşında ikiz gebe kalmak, iki bebeğin de sağlıklı olması gerçekten güzel bir şans" diye konuştu.