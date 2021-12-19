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Giriş Tarihi: 19.12.2021 18:26 Son Güncelleme: 19.12.2021 18:27

Tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

FERHAT LAP FERHAT LAP
Tur midibüsü devrildi: 27 yaralı

Amasya'da kontrolden çıkan özel bir turizm şirketine ait midibüs yol şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 yolcu yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Amasya-Çorum karayolu Kaleboğazı mevkisinde meydana geldi. Kapadokya'dan dönen Engin Turizm şirketine ait Doğan Sarı idaresindeki midibüs, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi.

Tur midibüsü devrildi: 27 yaralı | Video

Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 27 yolcu, yaralandı. Kaza yapanların ilk yardımına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce olay yerinde ilk müdahalelerde bulunulan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

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Tur midibüsü devrildi: 27 yaralı
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