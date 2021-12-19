Kaza akşam saatlerinde Amasya-Çorum karayolu Kaleboğazı mevkisinde meydana geldi. Kapadokya'dan dönen Engin Turizm şirketine ait Doğan Sarı idaresindeki midibüs, iddiaya göre yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp şarampole devrildi.
Tur midibüsü devrildi: 27 yaralı | Video
Kazada ilk belirlemelere göre midibüste bulunan 27 yolcu, yaralandı. Kaza yapanların ilk yardımına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce olay yerinde ilk müdahalelerde bulunulan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.