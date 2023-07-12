Haberler Yaşam Haberleri Tur midibüsü turistlerin arasına daldı: 2 turist hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 12.7.2023 01:15

Tur midibüsü turistlerin arasına daldı: 2 turist hayatını kaybetti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yaşanan trafik kazasında tur midibüsünün çarptığı Çekya uyruklu 2 kadın turist olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sırasında yolda aydınlatmaların ve trafik ışıklarının yanmadığı, tur midibüsünün de aşırı hızlı olduğu bildirildi. Kaza anları güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kazada yaşamlarını yitiren Karin Sopkova ve Kleta Halasova isimli turistlerin Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları bildirildi

İHA
Tur midibüsü turistlerin arasına daldı: 2 turist hayatını kaybetti
Kaza, Manavgat-Alanya D-400 Kara Yolunda dün akşam saat 21.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Mehmet Lök'ün kullandığı tur midibüsü, Örenşehir Mahallesi Boztepe kavşağına 100 metre mesafede kaldıkları otelin karşısında bulunan çarşıya gitmek için yaya geçidini kullanan turistlere çarptı.

Yoldaki aydınlatma lambalarının ve trafik ışıklarının yanmadığı belirlenen kazada, turistlerin büyük bölümü tur midibüsünün hızla geldiğini görerek geri kaçarken, 2 turist ise midibüsü fark etmeyerek yollarına devam edince tur midibüsünden kaçamadı. Turistlerden birisi midibüsün altında kalırken, diğer turist midibüsün önünde bir süre sürüklenerek hayatını kaybetti.

Alanya Okurcalar Mahallesi'nde bir otelde kaldıkları belirlenen Karin Sopkova ve Kleta Halasova isimli Çekya uyruklu turistlerin cesetleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, çevredeki otellerde kalan turistler yol kenarına çıkarak yaşananları meraklı bakışlarla izlediler.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde otobüsü fark eden turistlerden bazılarının geri çekildiği, iki turistin ise yollarına devam edip midibüsün altında kaldıkları anlar görüldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
SON DAKİKA | Litvanya'daki üçlü zirve sonrası Stoltenberg'den açıklama: Türkiye-İsveç-NATO mutabakata vardı
SON DAKİKA: Bakan Mehmet Şimşek açıkladı! Döviz rezervlerinde rekor artış
İzmir'de içme suyuna yüzde 43.5 zam! AK Parti ve MHP'nin ret oyuna rağmen kabul edildi
Formula 1 tarihinde Dünya Şampiyonu olmuş en yaşlı sürücü kaç yaşındaydı?
SON DAKİKA: Bahçeli'den İsveç'in NATO'ya üyeliği ile ilgili açıklama: Politikalarından dönüş yaparlarsa bir şey demeyiz
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Çarşafa dolandılar
Terör örgütü elebaşını öven Merdan Yanardağ’a istenen ceza belli oldu
Hangisi 1900 Paris Olimpiyatları'nda, müsabakası yapılan bir spordur?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tur midibüsü turistlerin arasına daldı: 2 turist hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA