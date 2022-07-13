Tur minibüsü uçuruma yuvarlandı: 3’ü ağır 19 kişi yaralandı

Tunceli'de tur minibüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 3'ü ağır 19 kişi yaralandı. Kaza, dün sabah erken saatlerde Tunceli-Erzincan karayolunun 44'üncü kilometresinde meydana geldi. Malatya'dan Kurban Bayramı tatili için Karadeniz gezisine gidenleri taşıyan tur minibüsü, dönüş yolunda sürücüsü Mehmet Balıkçı'nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle uçuruma yuvarlandı. 19 kişinin bulunduğu minibüs kazasını görenlerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından yaralıları çıkarmak için halat sistemi kuruldu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ekipler tarafından uçurumdan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 3'ü ağır 19 kişinin yaralı olarak kurtulduğu minibüsün sürücüsü Mehmet Balıkçı, kazanın bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini belirtirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.