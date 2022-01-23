Tur otobüsü devrildi: 4 yaralı

Nevşehir'den Antalya'ya giden İsmail B. idaresindeki tur otobüsü, kar yağışı ve buzlanmanın olduğu Nevşehir- Aksaray karayolunun 27. kilometresinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada turistlerden Adel (10), Asset Bratayeva (40), Assemgül Sagnayeva (36) ile Büşra Başar Keskin (29) yaralandı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Otobüste mahsur kalan 27 turist ise AFAD ve jandarma ekiplerince dinlenme tesislerine götürüldü.