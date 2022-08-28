Tur otobüsü devrildi 5 ölü 38 yaralı

Bursa’nın Mudanya ilçesine gezmeye gidenleri taşıyan tur otobüsü İnegöl’de şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve yolculardan 5 kişi öldü, 38 kişi yaralandı
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden, Bursa'nın Mudanya ilçesine gezmeye gidenleri taşıyan, Kenan Yiğit'in kullandığı tur otobüsü, dün sabah saat 08.30 sıralarında, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi'nin Kocayayla mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. 20 metre sürüklenen otobüs, ağaca çarparak durdu. Sürücü Yiğit ile yolcular Şule Dağdelen (48), Nazan Kaytan (52), Fatih Kalemiş (54) ve Mustafa Kemal Girgin'in (53) öldüğü kazada, 38 kişi de yaralandı. Yaralılar, Bursa ve Kütahya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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Tuna ÇAM - Ali ALTUNTAŞ - Mehmet BONCUK - Ali Faik ATAY / SABAH