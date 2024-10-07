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Giriş Tarihi: 7.10.2024 19:45 Son Güncelleme: 7.10.2024 20:03

Tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul E-5 Karayolu Avcılar istikametinde bir tur servisi ile motosiklet kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Turan Can Tutaş, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Kaza, 15.00 E-5 Karayolu Şükrübey mevki İstanbul istikametinde yaşandı.

Olayda, tur otobüsü ile Turan Can Tutaş kontrolündeki motosiklet kaza yaptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen sürücü Turan Can Tutaş ağır yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çarpmanın etkisiyle yola fırlayan Tutaş'a müdahale etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği öğrenildi. Otobüs şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü.

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Tur otobüsü ile motosiklet çarpıştı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
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