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Giriş Tarihi: 28.5.2024 11:10 Son Güncelleme: 28.5.2024 11:20

Haydar babayı ziyaret etti, Düzgün babaya giderken kayboldu

İstanbul’dan türbe ziyareti için Tunceli’nin Nazimiye ilçesine gelen Barış Bakuş, başka bir türbeye gitmek için 7 saat yürüdü. Kaybolan Bakuş, jandarma tarafından helikopterle kurtardı.

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Haydar babayı ziyaret etti, Düzgün babaya giderken kayboldu

Tunceli'nin Nazimiye ilçesinde türbe ziyaretleri gerçekleştiren bir kişi, 7 saat yürüdüğü bölgede kayboldu. Jandarmanın teyakkuza geçtiği olayda telefonla ulaşılan kayıp kişi, askeri helikopterle bulunduğu yerden kurtarıldı.

İstanbul'dan Tunceli'ye gelen Barış Bakuş, Nazımiye ilçesi Kılköy bölgesinde bulunan Haydar Baba türbesini ziyaret etti. Buradan Düzgün Baba türbesine geçmek isteyen şahıs, yaklaşık 7 saat yürüdü. Kaybolduğunu anlayan Barış Bakuş. 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

Telefonla ulaşılan Bakuş, yerinin tespit edilmesi üzerine kurtarma çalışması başlatıldı. Bir jandarma komando timi, bir jandarma asayiş komando timi ve bir jandarma arama kurtarma timi görevlendirildi. Helikopterle bulunduğu yerden alınan Barış Bakuş, kontrol amacıyla ambulansla unceli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haydar babayı ziyaret etti, Düzgün babaya giderken kayboldu
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