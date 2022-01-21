“Turbocu Fevzi” destek bekliyor

Türkiye'nin dört bir yanından kendisine gönderilen arızalı parçaları kısa sürede tamir ettiğini söyleyen İnce, "Yılda 5-6 milyar dolarlık bir Pazar var ülkemizde ve yabancıların elinde. Bunları biz üretirsek paramız içeride kalır. Bana mühendis ve tesis desteği versinler, piyasadakilerden daha iyi ürünler yaparım" dedi.

11 yıl çıraklık ve kalfalık yaptıktan sonra 24 yıl önce kendi işyerini yaparak tamircilik yapmaya başlayan Fevzi İnce, "Bazen dışarıdan parça gelmediği için ciddi sorunlar yaşıyorduk. Ben de parça satmaktan daha çok tamirine yöneldim. Bu alanda büyük bir mesafe kat ettim. Ülkenin her tarafından sektördekiler beni tanır, tamir için bana parça gönderirler. Bu sektör çok geniş bir alana yayılıyor. Yılda 5-6 milyar dolarlık ithalat yaptığımız bir alan. En küçük araçtan devasa rüzgâr türbini ve uçak motorlarına kadar her alanda bu parçalar kullanılıyor. Ülkemizde kurulacak bir fabrika ile bu sektörde çok büyük getiriler sağlanabilir" diye konuştu.

Piyasadaki en ucuz ve taklit turbonun bin lira civarında olduğunu, kendisinin küçük araçlarda kullanılan turbolar yerine katma değeri yüksek ürün üretmek istediğini belirten İnce, "Bir gemi turbosunun sadece tamirine 200-300 bin lira gidiyor. Enerji üretim tesislerinde de aynı şekilde devasa parçalar kullanılıyor ve hepsi ithal ediliyor. Biz ilk olarak tek parça metal kütükten turbo parçaları ürettik. Genelde mil ve pervaneyi tek parçadan yapıyorlar ama arıza halinde hepsi gidiyor. Ben onun yerine mil ve pervaneyi ayrı ayrı yaptım. Herhangi bir yerden teknolojik destek almadan prototipini yaptım. Belediyelerin çöpten enerji üreten tesislerindeki devasa motorların turbolarını ben yapıyorum. Bana destek verilse bir arabayı uçuracak sistemi bile yaparım Bir mühendisten yazılım desteği satın alarak parçayı ürettim ama benim bunları seri halde üretecek tesisim yok" dedi.

"ÜRÜNLERİM TAKLİT DEĞİL"

Yaptığı parçalardan haberdar olan sektördeki yabancı bir firmanın avukatlarını gönderip işyerindeki parçaları incelettirdiğini söyleyen İnce, "Yaptığım ürünlerin patentinin olup olmadığını sordular. Kendilerinde çok sayıda patent olduğunu söylediler ama benim ürettiğim parça onların ürettiğinden daha iyi, onlarla aynı değil. Hiçbir ürünün kopyasını yapmıyorum, onlarda çıkan hataları, arızaya neden olan yönleri dikkate alarak yeni bir model geliştiriyorum. Bana yıllık kazancımın sordular, sonra beni işe almak istediklerini veya dükkanımı satın almak istediklerini söylediler. Sert tepki gösterdim, kabul etmedim" dedi.

"BAŞKAN ERDOĞAN BENİ ANLAR"

Projelerini seri üretime dönüştürebilmesi için mühendislik desteği gerektiğini kaydeden İnce, "Bu sektör dünyada dev firmaların elinde, kimse üretime girmiyor. Savunma Sanayimiz jet motoru yaptı, ben iddia ediyorum ki bir ekip verilse daha iyisini çok daha ucuza yaparım. Başkan Tayyip Erdoğan bu ülkeye âşık bir insan, O'nun desteğiyle önemli adımlar atılıyor. Ben de kendisine ulaşıp projelerimi ve fikirlerimi anlatmak istiyorum. Eğer görüşürsem beni en çok anlayacak kişinin kendisi olacağını ve destek kapılarını sonuna kadar açtıracağını düşünüyorum. Devletimiz bu alanda son yıllarda büyük destekler sağlıyor ama ben kendimi ifade edecek makamlara ulaşamadım. Kimseden para istemiyorum; yer gösterilsin, mühendis ve tesis desteği verilsin yeter. Ben üretip yapar, kendimi daha da geliştiririm" diye konuştu.