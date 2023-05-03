Türel paylaşımı “AK Parti yapar, CHP bozar”

Menderes Türel kendi dönemindeki Konyaaltı Sahil Bandı ile Şarampol Caddesi fotoğraflarını da şimdiki hali ile yan yana koydu. Ardından "AK Parti yapar, CHP bozar" diyerek kısa ve öz olarak paylaştı.

Bu karşılaştırmayı görenler ise AK Parti ve CHP belediyeciliği arasındaki farka tepkilerini dile getirdi.

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar ise, "Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisttin kullandığı bölge bakımsızlıktan çöplükten beter olmuş. Şarampol caddesinin haliçler acısı" diyerek tepkilerini dile getirdi.

ANTALYA SİZİ MUMLA ARIYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel'in paylaşımlarının ardından, Antalyalıların AK Parti belediyeciliğini mumla aradığını söyledi. Vatandaşlar, "Menderes başkanım eli öpülesi, söylenecek bir söz kalıyor mu? geriye Antalya'nın gururusunuz başkanım. Hoca, Böcek... Daha ne kadar zulüm' 'Aynen başkanım sizin döneminizde ben oradaydım gözümüzle ve gönlümüzle size şahitlik ettik size oy verdik helal de olsun. Çizmeleri giyip, Çallı kavşağındaki o halinizi kimse kolay kolay unutmaz. Size saygı duyuyor ve çok seviyoruz" yorumlarında bulundular.