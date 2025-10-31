Haberler Yaşam Haberleri Türev Uludağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şef Türev Uludağ MasterChef konuğu!
Türev Uludağ kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Şef Türev Uludağ MasterChef konuğu!

Gastronomi dünyasında özellikle reçelleri ve yöresel lezzetlere olan tutkusuyla tanınan ünlü Şef Türev Uludağ, MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümüne konuk oluyor. Yarışmacılar, Japon mutfağında önemli bir başarı elde etmiş şeften incelikler öğrenirken, şefin hazırladığı zorlu ana yemek menüsüyle de karşı karşıya kalacak. Peki, Türev Uludağ kimdir, kaç yaşında, nereli ve mutfak kariyerinde hangi alanlarda öne çıkmaktadır?

MasterChef Türkiye'nin zorlu maratonunda, yarışmacılar her hafta alanında uzman isimleri ağırlayarak hem yeni teknikler öğreniyor hem de ustalara ait tarifleri kusursuzca yapmaya çalışıyor. Mutfağa girecek olan konuk şef ise, kendine has konseptiyle bilinen Türev Uludağ olacak. Şef Uludağ, yarışmacılara yöresel bir lezzet olan közde içli köfte ve teretür tarifi konusunda rehberlik edecek.

TÜREV ULUDAĞ KİMDİR?

1987 Adana doğumlu Şef Türev Uludağ Eğitimini Uludağ Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde tamamlamıştır. Reçel çeşitleri ve yöresel lezzetlerle ilgilenen Uludağ, kendine has yöntemleri ve tarifleriyle biliniyor.

Çeşitli televizyon programlarında boy gösteren Türev Uludağ, zaman zaman MasterChef'te konuk jüri olarak yer alıyor.

