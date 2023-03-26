Turist avcısı hırsızlık çetesi

stanbul'da taksici olduklarını söyleyerek onlarca turisti 2 milyon lira dolandıran çetenin hırsızlık yöntemine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de çok sayıda yabancı turistin taksici kılığına girmiş kişilere dolandırıldığı ihbarları üzerine teknik ve fiziki takip başlattı. Taksi şoförü görünümlü şüphelilerin, yabancı turistlerin paralarının geçerliliğini kontrol etme bahanesi ile avuç içerinde saklama yoluyla örgütlü şekilde hırsızlık yaptıkları belirlendi. Geçen cuma günü 8 ilçede 23 adrese baskın yapıldı. Şüphelilerin Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli'de, havayolu transfer araçlarından inen turistlerin yanına giderek kendilerini taksici olarak tanıttığı, daha sonra turistlerden geçerliliğini kontrol etme bahanesiyle dövizlerini alıp, bir kısmını tırnakçılık yöntemiyle çaldıkları ortaya çıktı. Bu yöntemle 32 turistten 2 milyon lira vurgun yapıldığı belirlendi. Çete lideri olduğu H.C.Ö. (44) ile birlikte 15 kişiden 6'sı tutuklandı. 24 kişilik çetenin kendi aralarında 'Tırnakçı', 'Dümenci', 'Çantacı' şeklinde 3'e ayrıldığı ve bu şekilde 36 farklı eylemde bulunduklarını belirlendi. Örgüt üyelerinin kendi aralarında Whatsapp grubu oluşturdukları, kendilerinden şikâyetçi olan turistlere paraları iade ederek şikayetçi olmalarını önlemeye çalıştıkları öğrenildi. Şüphelilerin, Beyoğlu bölgesindeki kameraları bile bozdukları tespit edildi. 2022'nin ilk 10 ayında Beyoğlu'nda 678 yankesicilik, 959 açıktan hırsızlık olayı gerçekleştirildiği, çetenin bu olaylardan 44'üne karıştığının tespit edildiği kaydedildi.ve Havaist duraklarına adeta konuşlanarak hırsızlık yapan çetenin görev dağılımı ise hazırlanan raporlarda şu şekilde anlatıldı:Görevi gelen yolcuların bagajlarını alarak şüpheli araca taşımak.Gelen yolcuların nereye gideceklerini öğrenip, hırsızlık eyleminin olacağı taksinin uygun olduğunu beyan ederek, şüpheli araca binmesini sağlamak.Müşteki araca bindikten sonra, tırnakçılık görevini üstlenen şahsın parayı çalması için müştekinin dikkatini dağıtmak ve oyalamak.Görevi taksiye binen müştekiden parayı aldıktan sonra kontrol etmek ve parayı çalmak.Görevi Havabüs ve Havaist duraklarında suç işleyen şüphelileri bir arada tutmak, görevlendirme yapmak, suçta elde edilen parayı aldıktan sonra kontrol etmek, parayı toplamak ve pay etmek.