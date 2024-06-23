Turist çifte taksici zulmü

Antalya'nın Kemer ilçesi Çamyuva Mahallesi'nde VIP araç, rezervasyonlu Rus aileyi almak için belirlenen adrese gittiğinde ticari taksi sürücüleri tarafından engellendi. Yaşanan olayda turistlerin valizleri ticari taksi sürücüleri tarafından araçtan indirildi. Taksici transfer aracının bagaj bölümüne oturdu. Havalimanına uçağa yetişmeye çalışan Rus turistler duruma tepki gösterdi. Bu kez taksiciler ile turist aile arasında tartışma yaşandı.VIP araç şoförü Abdulhekim Ölmez, rezervasyon belgesine rağmen ticari taksi sürücülerinin itirazlarına maruz kaldığını söyledi. Ölmez, "Müşterilerimin rezervasyonlu olduğunu söylememe rağmen ticari taksi sürücüleri müdahale etti. Valizleri indirip evraklarımı kontrol etmek istediler. Karakola gidip şikâyetçi olduktan sonra turist ailesini alabildim. Aile telefonla havalimanını arayarak dakikalar ile uçağa yetiştik. Turist aile bunun eşkıyalık olduğunu söyledi. Bu tür olaylar turizm açısından kötü ve kabul edilemez" dedi.