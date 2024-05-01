Turist rakamları yüz güldürüyor

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) tarafından her ay düzenlenen geleneksel toplantıda konuşan Başkan Hakan Saatcıoğlu, Antalya'ya hava yolu ile gelen turist sayısının bir milyon 850 rakamını aştığını söyledi. Toplantı Kemer'de NG Phaselis BAY Otel'de gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, Başkan Hakan Saatçıoğlu, karşıladı. Toplantıya Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği ( KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, Kemer Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkanı Volkan Yorulmaz, akademisyenler ve çok sayıda sektör profesyoneli katıldı.

BİR MİLYON 850 RAKAMINI ASTIK

POYD Başkanı Hakan Saatçıoğlu yaptığı konuşmadı Antalya'ya yurtdışından gelen turist sayısının bir milyon 850 bin rakamını aştığını söyledi. Bir önceki yıla göre karşılaştırdığımızda bu rakam yüzde 16 oranında bir artış kaydettiğini de belirten Başkan Saatçıoğlu, "Bu oran ciddi güzel bir artış Bunun sebebini hepimiz biliyoruz. Geçen sene şubat ayında yaşamış olduğumuz deprem felaketinden sonra, Antalya'ya maalesef şubat ve mart aylarında yurt dışından gelişler bir hayli düşmüştü. Nisan ayımızı geçen seneki Nisan ayımız ile karşılaştırdığımızda yüzde 8'lik bir artışın oldukça güzel bir artış olduğunu düşünüyorum. Bu tarihten itibaren ilerleyen tarihlerde %8'lik artışımızı yakaladığımız taktirde, yıl sonunda 17 milyon turisti Antalya'da ağırlamış olacağız" dedi.

BAYRAM TATİLİNDE KEMER DOLDU

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu Bu senenin kaynak pazarlarında Almanya, İngiltere, Polonya, geçen seneki olduğu gibi ciddi bir artış beklediklerini söyledi. 9 günlük bayram süresi içerisinde dolulukların her bölgede tatmin edici bir şekilde gerçekleştiğini de belirten Saatcıoğlu, "Mayıs'ın ilk haftasında doluluklarımız biraz düşük gidiyor fakat mayısın ikinci haftası itibaren Almanya'daki tatilden dolayı tekrar yüksek dolulukları yakalayacağız diye düşünüyorum. Bu senenin kaynak pazarlarında Almanya, İngiltere, Polonya, geçen seneki olduğu gibi ciddi bir artış bekliyoruz. 2024'de eğer olumsuz bir durumla karşılaşmaz isek 17 milyon turisti Antalya'da ağırlama imkanı bulacağız. Tüm pazarlarda her yıl olumlu artışlar kaydediyoruz. " dedi.

3MİLYON KAYIP VAR

POYD Başkanı Hakan Saatçioğlu 2019 yılında Rusya'dan 5 buçuk milyon turist ağırladıklarını açıladı. Geçen sene ise bu rakam 3 milyon 400 bin olduğunu belirten Başkan Saatcıoğlu, "Diğer ikinci gerileme yaşadığımız pazar da Ukrayna pazarı. Sadece Ukrayna Rusya Savaşı ndan dolayı kaybımız 3 milyon turist civarında. Bir diğer pazarımız da İskandinavya pazarı. 2013 yılında hatırlarsanız bu pazarda Antalya'ya yaklaşık 1 milyon turist ağırlama şansımız olmuştu. 2013 yılından 2023 yılına kadar bu sayısı anca 500bin turiste kadar çıkarmayı başarabildik. Bu pazar çok önemli pazar bizim için. Hem yoğun yüksek aylarda çok önemli bir Pazar. Sezon öncesi ve sonrası çok ciddi bir misafir akışı oluyor bu pazarlarda. Rusya Ukrayna Savaşı bittiğinde yaklaşık 3 buçuk milyon turisti tekrar Antalya'da ağırlama şansımız olacak. En erken 2025 en geç 2026 yılı sonunda 20 milyon turisti Antalya'da ağırlamış bulunacağız. Umarım bu tarihe kadar personel istihdamı konusunda ve Antalya'nın ulaşım problemi bu sorunu çözeriz diye düşünüyorum. Eğer çözemezsek büyük bir sıkıntı yaşayabiliriz" diye konuştu.

Program sonunda sektör profesyonelleri sezon hakkında görüşlerini açıklarken, yeni üyeler Koray Sarısan ve Ümit Tibukoğlu'na rozet ve belgeleri takdim edildi. Ayrıca ev sahibi NG Phaselis BAY Otel Operasyon Direktörü Ali Üstün ve Otel Mutfak Şefi Engin Öztürk'e düzenledikleri ev sahipliği için teşekkür plaketi verildi.