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Giriş Tarihi: 27.8.2022 09:53 Son Güncelleme: 27.8.2022 09:54

“Turist” süsü verip müşterileri soyan hırsızlar yakalandı

Müşteri rolünde girdikleri mağazalarda alışveriş yapan üç kişiyi soyan iki yankesici yakalandı. Kamufle olmak için başlarına şapka takan, 18 yaşından küçük oldukları ortaya çıkan ve dikkat çekmemek için kendilerine “Turist” süsü veren yankesicilerin 13 suç kayıtları var.

EMİR SOMER EMİR SOMER
“Turist” süsü verip müşterileri soyan hırsızlar yakalandı

İstanbul'un Şişli İlçesi'ne bağlı Harbiye Mahallesi ve Meşrutiyet Mahallesi'ndeki üç farklı mağazaya peş peşe "Müşteri" rolünde giren N.K. ve B.T. isimli iki yankesici, mağazalarda alışveriş yapan N.A., E.A.H. ve E.R. isimli üç kişinin çantalarından ve ceplerinden değerli eşyalarını çaldı. 20 bin lira değerinde altın kolye, iki cep telefonu, kulaklık, 160 euro, 11 bin 100 dolar ve 10 bin 500 lira çalan yankesicileri yakalamak için çalışma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı. Kimlikleri tespit edilen ve yaşları 18'den küçük olduğu saptanan iki yankesici; Teşvikiye Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. "Açıktan Hırsızlık" suçundan 13 suç kayıtları olan iki suç ortağının kamufle olmak için başlarına şapka taktıkları ve dikkat çekmemek için kendilerine "Turist" süsü verdikleri tespit edildi. Yine "Açıktan Hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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“Turist” süsü verip müşterileri soyan hırsızlar yakalandı
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