Haberler Yaşam Haberleri Turist taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı
Giriş Tarihi: 2.9.2022 10:11 Son Güncelleme: 2.9.2022 10:25

Turist taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

Kocaeli İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, turist taşıdığı öğrenilen ve ters yöne girdiği iddia edilen minibüs ile bir başka minibüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Turist taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

Kocaeli İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, turist taşıdıkları öğrenilien iki ayrı minibüs birbirleri ile çarpıştı. Kazada 8'i Kuveyli, 3'ü Türk olmak üzere 11 kişi yaralandı.

M.Y.'nin kullandığı minibüs ters istikamete girerek seyir halinde olduğu esnada, A.K. hakimiyetindeki minibüsle çarpıştı. Kazada ters istikamete giren aracın içerisinde bulunan 8 kuveyt uyruklu ile diğer minibüste yolcu oldukları öğrenilen 3 kişi yaralandı. Çevrede kazayı görenlerin ihbari üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, kazaya karışan minibüsler çekici yardımıyla otoparka çekildi. Öte yandan ters yönde araç kullandığı gerekçesiyle turistleri taşıyan minibüse bin 823 lira ceza kesildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
Son dakika | Avrupa için korkutan uyarı; Kitlesel yoksulluk ve açlık yaşanabilir
YKS ek tercih tarihleri 2022 ÖSYM tarafından duyuruldu mu? YÖK YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanları açıklandı mı?
Thodex vurgununda son dakika | Faruk Fatih Özer'e bir şok daha! İşte adım adım Thodex süreci
KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI: e-Devlet ile 2022 Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Öğrenciler dikkat!
CHP medyasında teröriste ağıt! Halk TV’de PKK’lı terörist için başsağlığı
Son dakika | CHP'li belediyenin rüşvet çarkında konuşmalar ortaya çıktı: Hırsızlık yapsın diye mi koydu Ali abi?
Aile Destek Programı ödemeleri bitti mi, devam ediyor mu? Aile Destek Programı başvuru ekranı e devlet
ARKADAŞINA GÖNDER
Turist taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA