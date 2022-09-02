Turist taşıyan minibüs kaza yaptı: 11 yaralı

Kocaeli İzmit İlçesi Kozluk Mahallesi Fabrika Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, turist taşıdıkları öğrenilien iki ayrı minibüs birbirleri ile çarpıştı. Kazada 8'i Kuveyli, 3'ü Türk olmak üzere 11 kişi yaralandı.

M.Y.'nin kullandığı minibüs ters istikamete girerek seyir halinde olduğu esnada, A.K. hakimiyetindeki minibüsle çarpıştı. Kazada ters istikamete giren aracın içerisinde bulunan 8 kuveyt uyruklu ile diğer minibüste yolcu oldukları öğrenilen 3 kişi yaralandı. Çevrede kazayı görenlerin ihbari üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, kazaya karışan minibüsler çekici yardımıyla otoparka çekildi. Öte yandan ters yönde araç kullandığı gerekçesiyle turistleri taşıyan minibüse bin 823 lira ceza kesildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.