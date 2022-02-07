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Giriş Tarihi: 7.2.2022 17:14 Son Güncelleme: 7.2.2022 17:41

Turist taşıyan minibüse eksik belge cezası

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Turist taşıyan minibüse eksik belge cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kısa mesafe yolcu seçilmesi ve taksimetre açılmaması şikayetlerinin önüne geçmek amacıyla ticari taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. İskele önünde gerçekleştirilen denetimde turist taşıyan bir minibüs belgesi eksik olduğu için 9 bin 125 TL ceza kesilip içindeki yolcularda bir taksiye bindirilerek gönderildi.

Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Eminönü İskele karşısında denetim yapan ekipler yolcu alan taksileri tek tek denetledi. Ekipler sürücülerin evraklarını ve emniyet kemerlerini kontrol etti. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Kemer takmadığı için 196 lira ceza kesilen Hüseyin kara "araçta bütün gün takmak zor oluyor" dedi.

TURİST TAŞIYAN MİNİBÜS EKSİK BELGE İLE BAĞLANDI. İÇİNDEKİ TURİSTLER TAKSİ İLE GÖNDERİLDİ

Yakın mesafe ve turistleri mağdur eden taksicilere yönelik yapılan denetimler sırasında turizm aracı olarak kullanılan bir minibüs de ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde Beytullah K.'nın kullandığı aracın taşıma belgelerinin eksik olduğu görüldü. Beytullah K. Tarafından Turistler bağlanan araçtan inerek parası ödenerek taksiye bindirildi. Araç ise bağlandı. Araca 9 bin 125 lira ceza kesildi.

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Turist taşıyan minibüse eksik belge cezası
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