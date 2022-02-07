Turist taşıyan minibüse eksik belge cezası

Turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Eminönü İskele karşısında denetim yapan ekipler yolcu alan taksileri tek tek denetledi. Ekipler sürücülerin evraklarını ve emniyet kemerlerini kontrol etti. Denetimler sırasında emniyet kemeri takmayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Kemer takmadığı için 196 lira ceza kesilen Hüseyin kara "araçta bütün gün takmak zor oluyor" dedi.



TURİST TAŞIYAN MİNİBÜS EKSİK BELGE İLE BAĞLANDI. İÇİNDEKİ TURİSTLER TAKSİ İLE GÖNDERİLDİ



Yakın mesafe ve turistleri mağdur eden taksicilere yönelik yapılan denetimler sırasında turizm aracı olarak kullanılan bir minibüs de ekipler tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde Beytullah K.'nın kullandığı aracın taşıma belgelerinin eksik olduğu görüldü. Beytullah K. Tarafından Turistler bağlanan araçtan inerek parası ödenerek taksiye bindirildi. Araç ise bağlandı. Araca 9 bin 125 lira ceza kesildi.