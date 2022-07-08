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Giriş Tarihi: 8.7.2022 09:39 Son Güncelleme: 8.7.2022 09:53

Turist turisti gasp etti! Sonunda bu da oldu

İstanbul’da akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi. tatil için Türkiye’ye gelen bir turist başka bir turisti İstanbul’un göbeğinde sahte polis olarak tanıtıp gasp etti. Yenikapı metro istasyonunda yabancıları çevirerek sözde kimlik kontrolü yapan çakma polis, İranlı bir vatandaştan bin 500 dolar aldı. Sözde polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Turist turisti gasp etti! Sonunda bu da oldu

İstanbul'da akıllara durgunluk verecek bir olay meydana geldi. tatil için Türkiye'ye gelen bir turist başka bir turisti İstanbul'un göbeğinde sahte polis olarak tanıtıp gasp etti. Yenikapı metro istasyonunda yabancıları çevirerek sözde kimlik kontrolü yapan çakma polis İranlı bir vatandaştan bin 500 dolar gasp etti. Olay 27 Şubat günü meydana geldi. Merga Dane isimli 27 yaşındaki genç Yenikapı metro istasyonunda metroya binmeye çalışıyordu.

POLİS NUMARASIYLA PARASINI GASP ETTİ

İddiaya göre metro girişinde 32 yaşındaki Farhad N., tarafından durdurulan genç adama genç adama kimlik ve taşıma kartı soruldu. Kendisini polis memuru olarak tanıtan gence kimliğini veren Merga, karakola götürüleceğini zannederek cebindeki bin 500 dolar parayı Farhad'a verdi. Ardından olay yerinden uzaklaşan Farhad N.'nin polis olmadığını fark eden Merga Dane istasyon dışındaki gerçek polislerin yanına gitti.

GERÇEK POLİSLERDEN YARDIM İSTEDİ

Gasp edildiğini söyleyen genç adam olay nedeniyle şikâyetçi oldu. Güvenlik kameralarında kendisini polis olarak tanıtan Farhad N.'yi teşhis eden Merga, bin 500 dolarını kendisinden korku ve panik içerisinde alan gencin cezalandırılmasını istedi. Maltepe'de gözaltına alınan şüpheli olayla ilgili ifade verdi.

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Kimseye polis olduğunu söylemediğini, şahsın akbile nasıl yükleme yapacağını sorduğunu, üzerinde dolar olduğu için liraya çevirip kendisine yardım ettiğini söyleyerek suçlamaları reddetti. Yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Farhad N. hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Şüpheli İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Turist turisti gasp etti! Sonunda bu da oldu
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