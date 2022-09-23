Turist yağmacıları yakalandı

Küçükçekmece, Başakşehir, Maltepe, Bahçelievler ve Pendik'te kendilerine polis süsü veren Syhed H., Mohsen S. ve Nedim S. caddede önlerine geçtikleri turistleri durdurup kimlik sormaya başladılar. İddiaya göre turistlere sahte kimlikler gösterip, yağmalayan şüpheliler hemen hemen İstanbul'un her ilçesini gezip kurbanlarını buldular.

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri kamera görüntülerinden yola çıkarak tespit ettikleri şüphelilerin peşine düştü. Şahıslar Maltepe ve Ümraniye ilçelerinde eş zamanlı operasyonla yakalandı. Şüphelilerin farklı ilçelerde 39 ayrı dosyası bulunduğu öne sürüldü. Şüpheli şahıslar Örgütlü suç kapsamında Nitelikli Yağma suçundan gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği Ekiplerince adli makamlara teslim edildi.