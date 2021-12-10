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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Turisti gasp ederken yumrukla öldürdü

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Turisti gasp ederken yumrukla öldürdü
Beyoğlu'nda yolda yürüyen Kanadalı turisti boğazından yumruklayıp ölümüne neden olan ikisi küçük yaşta üç gaspçı poluis tarafından yakalandı. Şüphelilerden A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Tarlabaşı Caddesi'nde 6 Aralık Pazartesi saat 06.45'te meydana geldi. Caddede yürüyen Sudan asıllı Kanada vatandaşı B.H.J. (52) yanına gelen iki kişi ile konuşmaya başladı. Bu sırada arkadan gelen A.Y. turistin boğazına yumruk atarak yere düşürdü. M.D. ve D.C. yere düşen turistin cep telefonu ve cüzdanını alarak olay yerinden kaçtı. Sağlık ekipleri tarafından da kalp masajı yapılarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan B.H.J. hayatını kaybetti. Olaydan sonra güvenlik kameralarını inceleyen polis, Kanadalı turiste yumruk atan A.Y'yi Eyüpsultan'da, hırsızlık yapan iki kişiyi ise Beyoğlu'nda yakalayarak gözaltına aldı. A.Y. "Kasten Öldürmek suçundan, tutuklanırken yaşı küçük olan M.D. ve D.C. serbest bırakıldı.

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Turisti gasp ederken yumrukla öldürdü
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