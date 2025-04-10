Turistik Diyarbakır Ekspresi yola çıkıyor! Time dergisinin “Dünyanın En Harika 100 Yeri” listesinde yer aldı

2024 yılında Time dergisinin "Dünyanın En Harika 100 Yeri" listesinde yer alarak uluslararası alanda büyük ses getiren Turistik Diyarbakır Ekspresi, bu yıl da yoğun ilgiyle karşılanıyor. 2025 sezonu için toplamda 8 sefer planlanıyor. Sefer tarihleri şu şekilde belirlendi: Ankara-Diyarbakır: 11 Nisan, 25 Nisan, 9 Mayıs, 23 Mayıs, Diyarbakır-Ankara: 13 Nisan, 27 Nisan, 11 Mayıs, 25 Mayıs.

EKONOMİYE ÖNEMLİ KATKI

Turistik Diyarbakır Ekspresi, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki kültürel mirasları daha geniş kitlelere ulaştırırken, aynı zamanda geçilen şehirlerin tanıtımına ve ekonomik kalkınmasına da önemli katkılar sağlıyor. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Yarın, tarihi Diyarbakır Ekspresi ikinci kez programını icra etmeye başlıyor. Geçen yıl ilk seferini gerçekleştirdik ve büyük bir ilgi gördü. Özellikle Time dergisi kapağında yer alması, bu yılki ilgiyi daha da artırdı. Misafirlerimizi, kadim şehir Diyarbakır'da ağırlayacağız. Bu şehir, 5800 metrelik surları, Ulu Cami başta olmak üzere tescilli camileri, konakları, hanları, hamamları ve kiliseleriyle adeta bir açık hava müzesi."

KENTİN TARİHİ NOKTALARI

Vali Zorluoğlu, ayrıca kentin önemli tarihi noktalarına da değinerek şöyle devam etti: "Surların dışında da çok kıymetli yerlerimiz var. Roma dönemine ait Zerzevan Kalesi ve Mitras Tapınağı gibi yapılar, UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmiş olacak. Diyarbakır aynı zamanda Sahabeler ve Peygamberler şehridir. Hz. Süleyman Camii'nde medfun 27 sahabimiz, Eğil ilçemizde ise Hz. Zülküf ve Hz. Elyesa'nın kabirleri bulunmaktadır. Ayrıca güçlü gastronomisiyle de öne çıkan şehrimizde, ziyaretçilerimiz meşhur Diyarbakır ciğerinin de dahil olduğu eşsiz lezzetleri tatma imkânı bulacaklar." Turistik Diyarbakır Ekspresi, ülkemizin turizm vizyonunu ileriye taşıyacak önemli projelerden biri olarak ön plana çıkıyor. Hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çeken bu eşsiz deneyim, Türkiye'nin tanıtımına ve yerel kalkınmaya uzun vadeli katkılar sunmaya devam edeceği belirtildi.