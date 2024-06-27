Turistik Tatvan Treni’ne halaylı, davullu karşılama

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından bölgenin turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla önceki gün Ankara Garı'ndan Bitlis'e uğurlanan Turistik Tatvan Treni, Tatvan'a ulaştı. Tatvan Garı'na inen yolcular çiçeklerle ve davul zurna eşliğinde karşılanandı. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, ilk seferini gerçekleştiren Turistik Tatvan Treni'nin Bitlis'in doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve kültürel mirasını tanıtmak adına önemli ve büyük bir adım olduğunu belirtti.