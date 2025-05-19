Turistik tren Sirkeci Garı’na ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu dünyaca ünlü iki turistik trenin bir kez daha İstanbul'a rotasını çevirdiğini açıklamıştı. O trenlerden biri olan Macaristan Ulusal Demiryolu şirketi turistik treni İstanbul Sirkeci Garı'na ulaştı. Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi MAV'ın Paris-İstanbul turistik treni, önceki gece Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptı ve dün tarihi Sirkeci Garı'na ulaştı. Paris'ten hareket eden tren, İsviçre, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye geldi. TCDD Taşımacılık tarafından işletilen tren, İstanbul'da turistlere şehrin kültürel ve tarihi zenginliklerini yaşama fırsatı sunacak. Turistik trenin dönüş yolculuğu ise bugün başlayacak. Bu yıl trenin ilk seferi 60 yolcu kapasiteli 14 vagondan oluşuyor. 29 Mayıs'ta tren İstanbul'a tekrar gelecek.