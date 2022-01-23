Haberler Yaşam Haberleri Turistin çantasını çaldılar ruhu bile duymadı
Giriş Tarihi: 23.1.2022 10:51 Son Güncelleme: 23.1.2022 11:15

Turistin çantasını çaldılar ruhu bile duymadı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Turistin çantasını çaldılar ruhu bile duymadı

İstanbul Beyoğlu’nda bir mağazaya alışveriş için giren Endonezyalı kadın turisti takip edip oturduğu sırada içerisinde yaklaşık 275 bin lira olan çantasını çalan 2 çocuk hırsız yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir mağazaya alışveriş için giren Endonezyalı kadın turisti takip edip oturduğu sırada içerisinde yaklaşık 275 bin lira olan çantasını çalan 2 çocuk hırsız yakalandı.

Turistin çantasını çaldılar, ruhu bile duymadı | Video

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda çocukları hırsızlık suçuna sürüklediği öne sürülen ve kendisinin 14 suç kaydı olan Ferah K. (24)'de gözaltına alındı. Konuyla ilgili ortaya çıkan kamera görüntülerinde 90 adet suç kaydı olan kız çocukları H.K. ve 80 suç kaydı olan B.T'nin saniyeler içinde çantayı çaldıkları görülüyor.

Beyoğlu'nda alışveriş yapmak için bir çanta mağazasına giren Endonezyalı N.W.F.L. sandalyeye oturduğu sırada onu takip eden küçük kız çanta bakıyormuş gibi etrafında gezindi. Bir süre sonra arkasına bıraktığı ve içerisinde 20 bin dolar para cep telefonu olan çantayı alıp kaçtılar. Durumu fark eden kadın turist hemen polise haber verdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Yankesicilik masası ekipleri küçük kız çocuklarını suça sürüklediği öne sürülen Ferah K.'yı gözaltına aldı.

İddiaya göre Ferah K. akrabaları olan henüz 14 yaşında olan H.K. ve B.T. yi yönlendirip olayı gerçekleştirmelerini sağlıyordu. Yaşları 14 olmasına rağmen onlarca suç kaydı olan iki küçük kızda saniyeler içerisinde olayı gerçekleştiriyorlardı. 3 dolandırıcı da gözaltına alındı. Ferah K. Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Köyde çifte cinayet skandalı! Yasak ve çarpık ilişkiler yumağı ortaya çıktı
Son dakika: AFAD ve Kandilli duyurdu! Balıkesir'de 4.7 büyüklüğünde deprem: İstanbul’da da hissedildi
İsviçre'de çocuk istismarının gerçek yüzü! 'Heidi'nin ayakları neden çıplaktı?'
Son dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs kazası: 3 ölü 9 yaralı
Bilecik'teki rüşvet skandalında yeni detaylar! Berberden bile rüşvet istemişler
Sedef Kabaş'a destek veren Akşener ve Kılıçdaroğlu'na peş peşe tepkiler: Edepsizliği meşrulaştırmayı seçtiler
Son dakika: Balıkesir’de 4,7’lik deprem İstanbul’da da hissedildi! Uzmandan ilk açıklama: Bir süre sokakta kalın
Türkiye dünyadan daha güçlü toparlanacak
Böyle şebeke görülmedi! Ankara merkezli "Dedeler" operasyonu
Son dakika: Başkan Erdoğan'a hakaret eden Sedef Kabaş'ın ilk ifadesine SABAH ulaştı
ARKADAŞINA GÖNDER
Turistin çantasını çaldılar ruhu bile duymadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA