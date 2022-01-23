İstanbul Beyoğlu'nda bir mağazaya alışveriş için giren Endonezyalı kadın turisti takip edip oturduğu sırada içerisinde yaklaşık 275 bin lira olan çantasını çalan 2 çocuk hırsız yakalandı.

Turistin çantasını çaldılar, ruhu bile duymadı | Video

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda çocukları hırsızlık suçuna sürüklediği öne sürülen ve kendisinin 14 suç kaydı olan Ferah K. (24)'de gözaltına alındı. Konuyla ilgili ortaya çıkan kamera görüntülerinde 90 adet suç kaydı olan kız çocukları H.K. ve 80 suç kaydı olan B.T'nin saniyeler içinde çantayı çaldıkları görülüyor.

Beyoğlu'nda alışveriş yapmak için bir çanta mağazasına giren Endonezyalı N.W.F.L. sandalyeye oturduğu sırada onu takip eden küçük kız çanta bakıyormuş gibi etrafında gezindi. Bir süre sonra arkasına bıraktığı ve içerisinde 20 bin dolar para cep telefonu olan çantayı alıp kaçtılar. Durumu fark eden kadın turist hemen polise haber verdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Yankesicilik masası ekipleri küçük kız çocuklarını suça sürüklediği öne sürülen Ferah K.'yı gözaltına aldı.

İddiaya göre Ferah K. akrabaları olan henüz 14 yaşında olan H.K. ve B.T. yi yönlendirip olayı gerçekleştirmelerini sağlıyordu. Yaşları 14 olmasına rağmen onlarca suç kaydı olan iki küçük kızda saniyeler içerisinde olayı gerçekleştiriyorlardı. 3 dolandırıcı da gözaltına alındı. Ferah K. Asayiş Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.