Turistler plajlara akın etti

Antalya'da 9 günlük bayram tatilinin ardından kent yerli turist akınına uğradı. Otellerin doluluk oranı yüzde 95'e ulaştı. Dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı tatilcilerle dolup taştı. Ramazan Bayramı'nı tatilde değerlendiren vatandaşlar Akdeniz'e akın etti. Otel ve pansiyonları dolduran tatilciler denize girip Akdeniz güneşinde dinlenmeyi tercih etti. Hava sıcaklığının 25, deniz suyu sıcaklığının 20 derece olduğu kentte tatilciler güzel havanın keyfini çıkardı.Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Hakan Saatçioğlu, bölgede bayramda doluluk oranını yüzde % 95 ulaştığını söyledi.