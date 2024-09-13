Turistleri dolandıran taksicilere sıkı denetim

Taksim Divan kavşağında Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Taksicilerin turistlere yönelik aldatıcı hareketlerde bulunan, taksimetreyi açmayıp fazla para talebinde bulunan, yakın mesafeye yolcu almayan eksik evrakları olan taksicilere yönelik yapılan denetimde kurallara uymayanlara ceza kesildi. Yapılan denetimlerde Ruhsat iptali olan araca 6 bin 430 lira ile Taksimetre açmayan taksiye ise 3 bin 135 lira para cezası kesilerek araçları bağlandı.

Turizm Şube ekiplerinin denetimleri devam ederken İranlı bir aile ise taksicinin ellerindeki 400 lirayı gasp ederek kaçtığını söyleyip şikayetçi oldu. İranlı Alirezza Assarzade Taksi ile Taksimdeki oteline gelmek için Dvian kavşağına gelip araçtan inmek üzereyken taksicinin cebinden çıkardığı paranın içinden 400 doları alarak kaçtığını kaydetti. Turizm polisleri ise mağdur olan İranlı ailenin Polis Merkezine giderek şikayetçi olmasını sağladı. Polis merkezinde yapılan şikayet başvurusu ile turistlerin elinden para alıp kaçan taksicinin yakalanması için güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

Denetim noktasına gelen Iraklı Beşir Dehaşlı isimli turist ise Sabiha Gökçen havalimanından geldikten taksicinin taksimetreyi açmayıp 100 dolar istediğini kendisinin ise 60 dolar verdiğini kaydetti.