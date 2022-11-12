Turistleri soyan ’Tantanacı Yaren’ yakalandı

Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman mahallesi Ahmet Kutsi Tecer Caddesi üzerinde yabancı uyruklu turistler N.A. ve A.N.A.'nın yanına yaklaşan bir grup tantanacılık yapmak suretiyle çantalarından cüzdanlarını aldılar.
Bu durumu fark eder etmez hemen polise gidip şikayetçi olan turistler şüphelilerin yakalanmasını istedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro ekipleri çalışma başlattı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Beyoğlu'nda 2 Fatih'te 2 olmak üzere 4 farklı olaya daha karıştıkları öne sürüldü.
ADLİ KONTROL İLE SERBEST KALDILAR
Gözaltına alınan ve onlarca suç kaydı olan 4 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
4 şüphelide adli kontrol şartı ile serbest kaldı.