Turistleri soyan ’Tantanacı Yaren’ yakalandı

HEPSİ SUÇ MAKİNASI

Yapılan çalışmalar sonucunda olay şüphelilerinin daha önce benzer suçlardan 128 Kaydı olan Yaren Ç. 20 suç kaydı olan Tuğçe K., 39 Suç kaydı olan Nuray T. ve 40 defa benzer suçu işlemiş Sevilay K. oldukları tespit edildi.