Turistleri taşıyan yolcu otobüsü yandı

Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan aldığı turistleri Nevşehir'in Ürgüp ilçesine götüren A.E. idaresindeki 45 LZ 370 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken biranda yanmaya başladı. Otobüsün motor kısmından alevler yükseldiğini gören şoför, otobüsü durdurarak yolcuları güvenli şekilde tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın otobüsün tamamını sarmadan kontrol altına alındı. Otobüste maddi hasar meydana gelirken, turistler ise başka bir otobüs ile Ürgüp'e gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.