Haberler Yaşam Haberleri Turistleri “Yatırım” vaadiyle dolandırdılar! 32 milyon liralık vurguna 11 gözaltı...
Giriş Tarihi: 10.12.2021 11:42 Son Güncelleme: 10.12.2021 11:44

Turistleri “Yatırım” vaadiyle dolandırdılar! 32 milyon liralık vurguna 11 gözaltı...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Turistleri “Yatırım” vaadiyle dolandırdılar! 32 milyon liralık vurguna 11 gözaltı...

Muğla Emniyeti; ülkemize gelen yabancı uyruklu turistlere “Yatırım” vaadi ile kredi çektiren ve turistleri dolandırarak yaklaşık 32 milyon liralık vurgun yapan 11 kişilik bir çeteyi çökertti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemize gelen yabancı uyruklu turistlere "Yatırım" vaadi ile kredi çektiren ve turistleri dolandırarak yaklaşık 32 milyon liralık vurgun yapan 11 kişilik bir çeteyi çökertti. 11 şüpheli de Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği Polisleri tarafından üç ilde yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda iki ruhsatsız tabanca, 47 mermi, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Çetenin yöneticisi konumunda bulunan dört kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e saldırı! Saldırının kamera kayıtlarına GÜNAYDIN ulaştı
İcra'dan araç aldı başına gelmeyen kalmadı! Aracı elinden alındı AYM 'mağdursun' dedi
Bunu yapan insan olamaz! Yeni doğan bebeği çıplak sokağa attılar
CHP'li belediye göz yumdu! Ankara'da trilyonluk rantın hesabını soran yok
Son dakika: Sergen Yalçın'dan futbolculara duygusal konuşma (SABAH Spor Özel)
Son dakika | Ve düğmeye basıldı! Stokçulukla savaş başlıyor: Bu ay içinde...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak
Songül Yalçın’ı düğünden bir gün önce öldürdü! Katilden pes dedirten istek
Havva adını alan ünlü profesör vasiyeti üzerine 13 yıl önce Konya'ya defnedilmişti
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Turistleri “Yatırım” vaadiyle dolandırdılar! 32 milyon liralık vurguna 11 gözaltı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA