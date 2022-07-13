Çeşme’deki yangının nedeni belli oldu! İşçilerin çalıştığı sırada...

SOYER'E YALANLAMA

Yangın tüm hızıyla devam ederken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile şaşırttı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer dün öğleden sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını söylese de Soyer'in açıklamasına yalanlama geldi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Son yarım saattir sosyal medya hesaplarından yangının kontrol altına alındığına dair bilgiler paylaşılmaktadır. Mücadele devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü ya da İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden böyle bir açıklama yapılmamıştır" dendi.

SON DAKİKA: YANGININ NEDENİ BELLİ OLDU

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının çıkış sebebi de belli oldu. Çiftlikte kaynak yapan işçilerin sıçrattığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenilen yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı.

Çeşme Kutlu Aktaş Barajı yakınlarında bulunan makilik alanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 3 uçak, 6 helikopterle havadan, 30 arazöz ve 4 dozer ile karadan müdahale ederken alevler, Rüzgar Enerji Santralleri'nin de (RES) etrafını sardı. Ayrıca İzmir-Çeşme otoyolunun Uzunkuyu mevkii, makilik alanda çıkan yangın nedeniyle trafiğe kapandı.

Kaynaktan çıkan kıvılcımın sıçraması sonucu yangın çıkmış

Öte yandan edinilen bilgiye göre yangının, bölgede bulunan bir çiftlikte çalışan işçilerin kaynak yaptığı esnada çıkarttığı kıvılcım nedeniyle çıktığı öğrenildi. Ayrıca yangında ihmali olan kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kontrol altına alınması güçleşirken, ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.