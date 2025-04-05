Turizm cennetini çöplüğe çevirdiler!

Dünyanın en özel golf sahaları ve temalı otelleri ile Türk Turizmi'nin en önemli markası haline gelen bölgenin ormanları çöplüğe dönmesi görenlerin içini sızlatıyor. 2015 yılında G-20 zirvesine ve her yıl Antalya Diplomasi Formuna ev sahipliği yapan Türkiye'nin en önemli turizm markası olduğunu dikkat çeken turizmciler, "Altın değerindeki turizm bölgemiz çöplüğe dönmüş durumda. Çöpler artı doğayı ve çevreyi tehdit ediyor" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

KAMYONLAR İLE DÖKÜLÜYOR

Turizmciler ve vatandaşlar çöplerin ve hafriyatın günün 24 saati kamyonlar ile döküldüğüne dikkat çeken çekti. Son iki yıldır bölgeye düzenli olarak çöp ve hafriyat döküldüğüne dikkat çeken vatandaşlar, "Artık fıstık çamları ile kaplı ormanlık alan içinde çöp dağları ve hafriyat yığınları oluşmuş durumdu. Etrafa pis kokular yaymaya başladı. Artık yangın tehlikesi de oluşturuyor. Bölgeye pislik atılmasının önüne geçilmeli. Artık çöp dağları Türk turizmini tehdit eder boyuta ulaştı. Bu çöpler ayrıca orman yangını çıkmasına neden olabilir" dedi.

GOLF SAHALARINI TEHDİT EDER

Turizmciler bu bölgedeki ormanlık alanın korunması gerekirken, çöpler ve inşaat atıkları giderek daha geniş bir alana yayılmasına ve golf sahalarının tehdit eder duruma gelmesine dikkat çekti. Tesislerin 5 yıldızlık dışarısının ise çöplük olmasının Türkiye turizmine zarar verdiğini de belirten turizmciler, "Golf sahaları ve temalı oteller 5 yıldızlı, Türk turizminin en değerli markası durumunda. Tesislerin ve otelin dışı çöplük. Bu kabul edilir bir şey değil. Acil önlem alınmalı" diyerek tepkilerini dile getirdiler.