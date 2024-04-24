Turizm polisine teşekkür mektubu

İstanbul Emniyeti'nin dünyaya açılan yüzü Turizm Şube Müdürlüğü, kapılarını SABAH'a açtı. 2023 yılında 17.5 milyona yakın turistin ziyaret ettiği İstanbul'u, Türkiye'yi ve Türk Polis Teşkilatı'nı başarıyla temsil eden Turizm Şube Müdürlüğü'nde 210 polis görev yapıyor. Sultanahmet Meydanı başta olmak üzere 12 ayrı turistik noktada yerli ve yabancı turistlere yardım eli uzatan, sorunlarını çözen polisler, sadece burada değil hangi ilçede bir turist sorun yaşarsa oraya giderek yardımcı oluyor.Havalimanı, Ayasofya, Galataport, İstiklal Caddesi, Taksim, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı gibi bölgelerde 24 saat mesai yapan turizm polisleri; İspanyolca, Fransızca, Farsça, Rusça, Kazakça, İtalyanca, İngilizce, Arapça ve Almanca olmak üzere çok sayıda yabancı dile hâkim. Yabancı turistler, kendi dillerinde diyalog kuran bir polisle karşılaştıklarında çok mutlu olduklarını ve kendilerini daha rahat ve güvende hissettiklerini dile getiriyor.Polisler, özverili çalışmalarının karşılığını özellikle yabancı turistlerin gönderdikleri "teşekkür" mailleri ile alıyor. Son 6 ayda Turizm Şube'ye 20 ülkeden teşekkür mesajları ulaştı. Rus turist İrina Potapova gönderdiği e-mailde, "Bir kişi Taksim'de pasaportumu çaldı. Bana yardımcı olmak için her şeyi yaptılar. Her soruma yanıt verdiler. Kendimi çok rahat ve güvende hissettim. Tüm kalbimle teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.TURİZM polisleri; 2024'ün ilk 3 ayında 78 ülkeden yabancı turistlerin mağdur olduğu 127 kayıp eşya, 24 açıktan hırsızlık, 23 yankesicilik, 17 dolandırıcılık, 3 gasp, 2 kapkaç olayına müdahale etti.