Haberler Yaşam Haberleri İstanbul'da saplantılı aşık dehşeti! Ayrıldığı sevgilisi Miray Atmaca'yı takip edip vahşice katletti
Giriş Tarihi: 8.3.2023 22:30 Son Güncelleme: 8.3.2023 22:57

İstanbul'da saplantılı aşık dehşeti! Ayrıldığı sevgilisi Miray Atmaca'yı takip edip vahşice katletti

İstanbul Üsküdar’da kadınlar gününde 28 yaşındaki Miray Atmaca ayrıldığı sevgilisi İbrahim İçin tarafından silahla vurularak öldürüldü. Cani sevgili daha sonra intihar etti. Polis konuyla ilgili çalışma başlatırken genç kızın cenazesi, ise Üsküdar İlahiyat Fakültesi Camisinde kılınan namazından ardından toprağa verildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
İstanbul’da saplantılı aşık dehşeti! Ayrıldığı sevgilisi Miray Atmaca’yı takip edip vahşice katletti

Korkunç olay, Üsküdar ilçesi Acıbadem'de 8 Mart sabahı yaşandı. İddiaya göre, turizmci olan 28 yaşındaki Miray Atmaca sabah saat 08:00 sıralarında evinin bulunduğu binaya girdi.

TAKİP EDİP VAHŞİCE KATLETTİ

Genç kadının peşinden, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi İbrahim İçin (27) de binaya girdi. "Miray" diye seslenen şahıs, genç kadının başına doğru tabanca ile ateş etti. Miray Atmaca kanlar içerisinde yere yığılırken, İbrahim İçin tabancayı kendi şakağına dayayarak tetiğe bastı. Miray Atmaca ve intihar eden eski sevgilisi olay yerinde hayatını kaybetti.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

İhbar üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Her iki kişinin de ailesine ulaşıldı. Yapılan görüşmelerde iki gencin 3 yıl önce Antalya'da seyahat sırasında tanıştığı ve sevgili olduğu öğrenildi. İzmir'de yaşadığı öne sürülen İbrahim İçin ile Miray Atmaca'nın geçtiğimiz yıl aralarında sorunlar oluşmaya başladı. Miray Atmaca sevgilisinden ayrılma kararı aldı.

İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen İbrahim İçin, bu süreçte genç kadını sürekli rahatsız etti. İkili arasında en son 9 Aralık'ta sorun yaşandı. Miray Atmaca, yaşanan bu olayla ilgili şikayetçi oldu. İbrahim İçin hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı alındı. Ancak İzmir'de yaşayan İbrahim İçin'in 3 gün önce gizlice babasının beylik tabancasını alıp "Arkadaşlarımla buluşacağım" diyerek İzmir'den İstanbul'a geldiği öğrenildi.

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İstanbul'da saplantılı aşık dehşeti! Ayrıldığı sevgilisi Miray Atmaca'yı takip edip vahşice katletti
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