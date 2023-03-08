İstanbul’da saplantılı aşık dehşeti! Ayrıldığı sevgilisi Miray Atmaca’yı takip edip vahşice katletti

ŞİKAYETÇİ OLMUŞ

İhbar üzerine polis ekipleri adrese sevk edildi. Her iki kişinin de ailesine ulaşıldı. Yapılan görüşmelerde iki gencin 3 yıl önce Antalya'da seyahat sırasında tanıştığı ve sevgili olduğu öğrenildi. İzmir'de yaşadığı öne sürülen İbrahim İçin ile Miray Atmaca'nın geçtiğimiz yıl aralarında sorunlar oluşmaya başladı. Miray Atmaca sevgilisinden ayrılma kararı aldı.