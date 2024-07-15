Turizmci genç serinlemek için girdiği Manavgat Irmağı’nda boğuldu

Ekiplerin aramasından sonuç çıkmayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı dalgıçlar bölgeye destek amacıyla gönderildi. Dalgıçların 1 saat süren yaptığı sualtı taramasında Hüseyin Yağız'ın cansız bedeni ırmağa girdiği noktadan yaklaşık 400 metre mesafede bulunarak kıyıya çıkartıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı öğrenen Hüseyin Yağız'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yağız'ın yüzme bildiğini belirten akrabaları, "Allah kimseye böyle bir ölüm vermesin. Çok üzgünüz. Serinlemek için ırmağa girmişti." Diyerek üzüntülerini dile getirdi. Yağız, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Manavgat'ta toprağa verildi.