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Giriş Tarihi: 15.7.2024 10:49 Son Güncelleme: 15.7.2024 11:19

Turizmci genç serinlemek için girdiği Manavgat Irmağı’nda boğuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde arkadaşları ile ırmağa geren Hüseyin Yağız (23) boğularak hayatını kaybetti. Üzücü olay, Şelale Mahallesi Şavlak Mevkii’nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte serinlemek için Manavgat Irmağı’na giren turizm çalışanı Hüseyin Yağız) bir süre gözden kayboldu. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirmelerinin ardından bölgeye polis ve sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Turizmci genç serinlemek için girdiği Manavgat Irmağı’nda boğuldu

Ekiplerin aramasından sonuç çıkmayınca Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ve Side Sualtı Arama Kurtarma Derneği'ne bağlı dalgıçlar bölgeye destek amacıyla gönderildi. Dalgıçların 1 saat süren yaptığı sualtı taramasında Hüseyin Yağız'ın cansız bedeni ırmağa girdiği noktadan yaklaşık 400 metre mesafede bulunarak kıyıya çıkartıldı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı öğrenen Hüseyin Yağız'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yağız'ın yüzme bildiğini belirten akrabaları, "Allah kimseye böyle bir ölüm vermesin. Çok üzgünüz. Serinlemek için ırmağa girmişti." Diyerek üzüntülerini dile getirdi. Yağız, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında Manavgat'ta toprağa verildi.

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Turizmci genç serinlemek için girdiği Manavgat Irmağı’nda boğuldu
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