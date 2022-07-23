Turizmci genç ve arkadaşı feci kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile Yiğitcan Koç idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Koç, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Hasan Gümüş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yiğitcan Koç
ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Korkunç kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Koç'un öldüğünü belirlerken, Gümüş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına aldı. Ölen Koç ve Gümüş'ün Belek'te 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı ve mesai bitiminden sonra evlerine gitmek için yola çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.
Hasan Gümüş