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Giriş Tarihi: 23.7.2022 10:20 Son Güncelleme: 23.7.2022 12:19

Turizmci genç ve arkadaşı feci kazada hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde kazada hayatını kaybeden Yiğitcan Koç Serik’te toprağa verildi. Beş yıldızlı otelde barmen olarak çalışan Hasan Gümüş ise toprağa verilmek üzere memleketi Sinap’a götürüldü.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Turizmci genç ve arkadaşı feci kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi Turizm Caddesi üzerinde sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil ile Yiğitcan Koç idaresindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Koç, olay yerinde yaşamını yitirirken, arkadaşı Hasan Gümüş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Yiğitcan Koç

ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Korkunç kazanın ardından vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Koç'un öldüğünü belirlerken, Gümüş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına aldı. Ölen Koç ve Gümüş'ün Belek'te 5 yıldızlı bir otelde çalıştığı ve mesai bitiminden sonra evlerine gitmek için yola çıktıkları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi.


Hasan Gümüş

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Turizmci genç ve arkadaşı feci kazada hayatını kaybetti
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