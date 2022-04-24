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Giriş Tarihi: 24.4.2022 10:59 Son Güncelleme: 24.4.2022 11:05

Turizmci iş adamına boş senet vurgunu: 4 milyon lira

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Turizmci iş adamına boş senet vurgunu: 4 milyon lira

İstanbul’da bir yat kiralama ve turizm şirketinin eski çalışanı Mehmet G. kısa bir süre önce ayrıldığı şirketinden elde ettiği boş senetleri iddiaya göre bir suç örgütüne verdi. Örgüt elemanları senedin üzerini istedikleri gibi doldurup şirket sahibi Güner M.’yi tam 4 milyon lira dolandırdı. İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı.

Akıl almaz yat vurgunu iddiaya göre şöyle yaşandı. Mehmet G. yıllarca Güner M.'nin şirketinde çalıştı. Mehmet G. Yat Turizmi ile uğraşan şirketten ayrıldıktan sonra İcra Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Güner M.'ye bir tebligat gönderdi ve 4 milyon lira borcu yüzünden icra takibi başlatıldığını öğrendi. Başına gelenlere anlam vermeyen şirket sahibi Güner M. hemen tebligatı alıp savcılığa gitti. Böyle bir kişiyi tanımadığını ve kimseye de bu kadar borcunun olmadığını söyledi. Senedin de, çalıştığı dönemde yat kiralama işlerinde kullanılmak üzere eski çalışanı Mehmet Ali A.G'ye verdiği imha edilmesi gereken senetlerden biri olduğunu öne sürdü. İcra takibine itiraz eden şirket sahibi yandan da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Turizmci iş adamına boş senet vurgunu: 4 milyon lira | Video

BOŞ SENETLERİ SUÇ ÖRGÜTÜNE VERMİŞ

Konuyla ilgili İstanbul Adliyesi Sahtecilik ve Dolandırıcılık bürosu, olayın araştırılması için Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne talimat verdi. Ekipler, Mehmet G. ile bağlantılı olabilecek kişiler üzerinden çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda iddiaya göre Mehmet G., işten ayrılırken Güner M. imzalı boş senetleri saklamış ve onu da bir suç örgütüne teslim etmişti. Onlara senedin üzerini dilediği gibi doldurup Güner M'ye icra takibi başlattı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Dolandırıcılık Büro ekipleri yapılan tespitlerin ardından İstanbul ve Antalya'da operasyon düzenledi. Eski çalışan Mehmet G. ve suç örgütü üyesi 5 kişi gözaltına alındı. Emniyette, 'Resmî belgede sahtecilik ve kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla dolandırıcılık' suçlamasıyla sorgulanan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si itirafçı olarak dolandırıcılık olayını anlattı. Mehmet G.'nin de arasında bulunduğu 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2'si adli kontrolle 3 kişi de serbest kaldı.

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Turizmci iş adamına boş senet vurgunu: 4 milyon lira
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