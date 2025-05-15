Turizmde gelirde ve ziyaretçi sayısında tarihi rekor kırıldı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılının 61,1 milyar dolarlık turizm geliri ve 62,3 milyon ziyaretçi sayısıyla tamamlandığını belirterek 60 milyar dolarlık gelir, 60 milyonu aşan ziyaretçi ile bu tablonun sürdürülebilir turizm politikalarının başarısını gösterdiğini söyledi. Ersoy, "Turizm diğer sektörlerden farklı olarak tamamen iç üretimle dışa açılan bir ekonomik güç. Bu nedenle hedefleri artırarak ilerliyoruz. Bu rakamların ülke ekonomisi açısından son derece önemli olduğunu biliyoruz." dedi.

2025 HEDEFİ: 64 MİLYAR DOLAR GELİR

2025 yılı için hedeflerini de paylaşan Bakan Ersoy, bu yıl 64 milyar dolar gelir hedeflediklerini belirtti. İlk çeyrekteki takvimsel olumsuzluklara rağmen yüzde 5.6'lık gelir artışı sağlandığını ifade eden Ersoy, "Ramazan ayı etkisiyle bazı bölgelerde yüzde 15-20'lik düşüşler yaşandı ancak yıl sonu hedefimizin üzerinde gidiyoruz." dedi.

NİTELİĞE ODAKLANAN YENİ TURİZM POLİTİKASI

2018 yılından itibaren sadece ziyaretçi sayısına değil, ziyaretçi başına düşen gecelik gelire odaklanan bir politika izlediklerini vurgulayan Bakan Ersoy, "2017 sonunda yabancı turistten elde edilen gecelik gelir 83 dolardı, 2023'te bu 106 dolara çıktı, bu yılki hedefimiz ise 117 dolar" dedi.

DÜNYADA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ HEDEF İLK ÜÇ

Türkiye'nin dünya turizminde dördüncü sıraya yükseldiğini belirten Ersoy, "2018'de 8'inci sıradaydık. Hedefimiz ilk üçe girmek. Bu kolay değil ama yapısal değişikliklerle başarabiliriz." dedi.

Ersoy, Bakanlık olarak bütün otelleri işletme belgeli hâle getirerek denetimi ve kaliteyi artırdıklarını da sözlerine ekledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZMDE KÜRESEL ALANDA ÖNCÜYÜZ

Bakan Ersoy, Türkiye'nin sürdürülebilir turizmde de öncü olduğunu belirtti. 42 kriterlik bir yapı oluşturduklarını dile getiren Ersoy, 2030 yılına kadar tüm tesislerin bu standartlara ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

"TURİZMDE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ 60'TAN 100'E ÇIKARABİLİRİZ"

Türkiye'nin artık sadece deniz-kum-güneş üçlüsüne dayalı bir turizm ülkesi olmadığını vurgulayan Ersoy, "GoTürkiye platformunda 60'tan fazla turizm ürünü var, bunu 100'e çıkarabiliriz. Turizmin 81 ile ve 12 aya yayılmasının önemini biliyoruz " dedi.

TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ İLE YENİ BİR HİKAYE YAZILIYOR

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin hikâyesini de anlatan Bakan Ersoy, "2020'de İstanbul'da başladık, şimdi 20 şehre yayıldı. Bu yıl 219 gün sürecek festivalde 6 bin 800 etkinlik düzenlenecek, 44 binden fazla sanatçı katılacak. Festivalin şehir ekonomilerine katkısı da önemli ölçüde etkili oldu. Bazı esnaflar, 9 günde 3 aylık ciro yaptı."

GELECEĞE MİRAS PROJESİ İLE ARKEOLOJİDE DÜNYA LİDERLİĞİNİ HEDEFLİYORUZ

Bakan Ersoy, arkeolojiyi bir turizm ürünü hâline getirdiklerini belirterek "2018'de 146 olan kazı başkanlığı sayısı 264'e çıktı.12 aylık kazı sistemine geçtik. Geleceğe Miras Projesi ile yoğun kazılar yapıyoruz. Geçen yıl 6 binden fazla arkeolojik eser kazandırdık. Türkiye şu anda en çok kazı yapan ülke." ifadesini kullandı.

YAZMA ESERLER KURUMU İLE KÜLTÜREL HAFIZA DİJİTALLEŞİYOR

Türkiye Yazma Eserler Kurumunun faaliyetlerini de anlatan Bakan Ersoy, kurumun 500 binden fazla yazma eseri bünyesinde barındırdığını ve restorasyon çalışmalarının yanı sıra dijitalleştirme programlarının da hızla devam ettiğini ve bu eserleri dijital ortama taşıyarak tüm dünyanın erişimine açtıklarını kaydetti.

TÜRKİYE TANITIM AJANSI TGA İLE 200 ÜLKEDE

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) rolüne dikkat çeken Bakan Ersoy, "TGA, profesyonel yapısıyla şu an 200'e yakın ülkede en etkili tanıtımı yapan yapı. Ülkelere özel hedefli tanıtım çalışmaları yürütüyoruz. ABD'de başkanlık tartışmaları sırasında bile Türkiye reklamı yayınladık." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, yayınlanan reklamın ABD'deki güçlü etkisine de konuşmasında yer verdi.

GECE MÜZECİLİĞİ İLE YENİ DENEYİM YAŞIYORUZ

Ersoy, "Sıcak yaz aylarında turistlerin antik kentlere ilgisini artırmak için başlattığımız gece müzeciliği uygulaması çok olumlu sonuçlar verdi. Efes, Patara, Hierapolis gibi ören yerlerinde gece ziyaretleriyle kültürel etkileşimi artırdık. Bu uygulama yeni yerlerde de yaygınlaşacak." Dedi.