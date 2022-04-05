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Giriş Tarihi: 5.4.2022 12:06 Son Güncelleme: 5.4.2022 12:15

Türk Anneler Derneği Başkanı Gül Baysal son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk Anneler Derneği Başkanı Gül Baysal son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk Anneler Derneği'nin başkanlık görevini 20 yıldır yürüten Gül Baysal yakalandığı akciğer enfeksiyonu nedeniyle 86 yaşında yaşamını yitirdi. Baysal, bugün ikindi namazının ardından Kartal'da toprağa verilecek.

Türk Anneler Derneği Genel Başkanı Yurdagül (Gül) Baysal, İstanbul'da yaşamını yitirdi. Baysal'ın koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu nedeniyle 3 Nisan'da hayatını kaybettiği öğrenildi.

86 yaşında dünyaya gözlerini yuman Baysal'ın cenazesi, Kartal'da bulunan Mevlana Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakiben Kartal Merkez Mezarlığına defnedilecek.

ÇOCUKLARA ADANAN BİR ÖMÜR

Hayatını Türk Anneler Derneği ile birlikte anne ve çocuklara vakfeden Baysal, 37 yıl genel sekreterliğini yaptığı derneğin son 20 yıldır da genel başkanlık görevini icra ediyordu.

Dernek faaliyetleri için Ankara ve İstanbul arasında geçen ömrünü çocuklara ve annelere adayan Baysal, hiç çocuğu olmadığı gibi hiç evlenmemişti. Ancak, ömrü boyunca yüzlerce engelli çocuğa annelik yaptı.

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Türk Anneler Derneği Başkanı Gül Baysal son yolculuğuna uğurlanıyor
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