Türk balıkçı teknesinde 528 kilo kokain yakalandı

EMNİYET Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen operasyonda, Gine açıklarında Türk bayraklı balıkçı teknesinde yapılan aramada, 528 kilogram kokain ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. İspanya ve Gine kolluk kuvvetlerince düzenlenen operasyonda, dün Gine açıklarındaki Türk bayraklı balıkçı teknesinde arama yapıldı. Aramada 528 kilogram kokain ele geçirildi, teknedeki 5 şüpheli gözaltına alındı. Teknedeki zanlıların yanı sıra Türkiye'de uluslararası uyuşturucu madde ticaretine karıştıkları tespit edilen ve aralarında organizasyon elebaşının da bulunduğu 5 şüpheli daha yakalandı. AA