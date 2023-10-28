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Giriş Tarihi: 29.10.2023

Türk bayrağı açıldı İstiklal Marşı okundu

Türk bayrağı açıldı İstiklal Marşı okundu
Niğde'de, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 100 dağcı, Aladağlar'ın 3 bin 723 rakımlı Emler zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Niğde Valiliği öncülüğünde Niğde Belediyesi, Türkiye Dağcılık Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, Sokullupınar Çadırlı Kamp Alanı'nda kamp kuran dağcılar, sabah 04.00'te 3 bin 723 rakımlı Emler zirvesine tırmanışa geçti. Öğle saatlerinde zirveye ulaşan dağcılar, Türk bayrağı açtı, İstiklal Marşı okudu. Dağcılar, ikindi vakti kamp alanına döndü. Niğde Valisi Cahit Çelik katılımcılara teşekkür etti.

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Türk bayrağı açıldı İstiklal Marşı okundu
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