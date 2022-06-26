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Giriş Tarihi: 26.6.2022 11:43

Türk bilim insanına "Pustovoit Ödülü" verildi

AA
Türk bilim insanına Pustovoit Ödülü verildi

Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yalçın Kaya, Dünya Ayçiçeği Derneği tarafından 4 yılda bir verilen ve "Ayçiçeği Nobeli" olarak nitelenen "Pustovoit Ödülü"ne layık görüldü.

Ayçiçeği üzerine önemli çalışmalar yapan Prof. Dr. Kaya, ödülünü Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 20. Uluslararası Ayçiçeği Konferansı'nda gerçekleştirilen törenle aldı.

"Pustovoit Ödülü"ne ilk kez bir Türk bilim insanının layık görüldüğünü ifade eden Kaya, Türkiye'yi başarıyla temsil ettiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Merkezi Fransa'da olan Dünya Ayçiçeği Derneği'nin ayçiçeği alanında üstün başarı gösteren bilim insanlarını ödüllendirdiğini anlatan Kaya, "Ödül her 4 yılda bir veriliyor ve ayçiçeğinin nobeli olarak adlandırılıyor. Ayçiçeği alanında çalışan bir bilim insanının alabileceği en büyük ödül. Dünya Ayçiçeği Derneği, 4 yılda bir uluslararası alanda başarılı çalışmalar yapan bilim insanlarına bu ödülü veriyor. Ödülü aldığım için çok sevinçliyim, benim kariyerimde alabileceğim en anlamlı ödül." ifadelerini kullandı.

Kaya, 2012-2016 yıllarında Dünya Ayçiçeği Derneği'nin dönem başkanlığını yaptığını da hatırlatarak ayçiçeği alanında öncü çalışmalar yapmak için emek vermeye devam edeceğini kaydetti.

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Türk bilim insanına "Pustovoit Ödülü" verildi
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