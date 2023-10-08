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Giriş Tarihi: 8.10.2023 22:05 Son Güncelleme: 8.10.2023 22:06

Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "Ö" harfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir?

Kim Milyoner Olmak İster?” yarışmasının 8 Ekim 2023 Pazar günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda izleyici karşısına çıktı. Bugünkü bölümde yarışmacıya yöneltilen Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "Ö" harfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir? sorusunun yanıtı merak konusu olarak izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte az önce sorulan sorunun yanıtı.

Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi’ne göre, Ö harfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir?

ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 8 Ekim Pazar günü son bölümüyle izlemeye sunuldu. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "Ö" harfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir? sorusunun yanıtı öğrenilmek istenerek araştırılıyor.

MİLYONER SORULARI - 8 EKİM

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında az önce sorulan sorunun yanıtı ve detaylar şöyle;



SORU: Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "Ö" harfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir?



SEÇENEKLER

A- Manisa
B- İzmir (CEVAP)
C- Aydın
D- Muğla


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Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "Ö" harfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir?
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