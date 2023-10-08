ATV ekranlarının sevilen yarışması "Kim Milyoner Olmak İster?" 8 Ekim Pazar günü son bölümüyle izlemeye sunuldu. Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Türk Dil Kurumu tarafından kabul edilen Türk Kodlama Sistemi'ne göre, "Ö" harfi kodlanırken hangi ilin bir ilçesinin adı söylenir? sorusunun yanıtı öğrenilmek istenerek araştırılıyor.

MİLYONER SORULARI - 8 EKİM

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında az önce sorulan sorunun yanıtı ve detaylar şöyle;