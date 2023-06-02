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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Türk doktorlardan canlı yayında göz ameliyatı

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Türk doktorlardan canlı yayında göz ameliyatı
Türk Oftalmoloji Derneği'nce düzenlenen 7'nci Canlı Cerrahi Sempozyumu kapsamında ulusal ve uluslararası alandan göz hekimleri, Bilkent Şehir Hastanesi'nde canlı yayında göz ameliyatı gerçekleştiriyor.
Derneğin ulusal ve uluslararası katılımla sempozyum 4 Haziran'a kadar sürecek. Yüzlerce asistan hekimin izlemesi amacıyla canlı yayında gerçekleştirilen göz ameliyatlarına Ankara Bilkent Şehir Hastanesi ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda 70 göz hastasına ameliyat yapılıyor ve ameliyatlar canlı yayınla yüksek çözünürlüklü 4 kamera ile konferans salonundaki dev ekrana yansıtılıyor. Bu ameliyatlardan biri 3 aylık bebeğe yapıldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şengül Özbek "Bebek doğalı 3 ay olmuş ama aslında erken doğum. Ameliyat 42 haftalık prematüre bebeğimizdeki retina problemiyle ilgiliydi. Kısaca ROP dediğimiz prematüre retinopatisine bağlı körlük yapabilen bir hastalık bu" diye konuştu.

DÜNYADA TEK ORGANİZASYON
Türk Oftalmoloji Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Ziya Kapran "Gözün 6 farklı bilim dalında çok yoğun ameliyatlar gerçekleştirilecek. Bu, dünyada tek diyebileceğimiz bir organizasyon ve canlı cerrahi hekimlerimizin eğitimleri açısından çok önemli. Yapılan her ameliyat kayda alınıyor. Sonrasında da hekimler tarafından izlenip üzerine tartışılıyor. Ameliyatları ve sempozyumu yurt dışından yaklaşık 600 göz hekimi de aktif olarak takip ediyor" dedi.

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Türk doktorlardan canlı yayında göz ameliyatı
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