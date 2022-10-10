Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde düzenlenen programa; KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar AK Parti Genel Başkanvekili ve Aksakallılar konsey başkanı Binali Yıldırım, Vali Mehmet Makas, Türk Devletleri Teşkilatı Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Milli Savunma Eski Bakanı Dr. Vecdi Gönül, 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, il protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde, Erzincan Belediyesi Mehter Takımı tarafından katılımcılara konser verildi. Daha sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili ve Aksakallılar konsey başkanı Binali Yıldırım ile beraberindekiler tarafından Türk Dünyası Ateşi yakıldı.

Vatandaşlarında yoğun katılımın sağladığı program, katılımcılara ikramlarda bulunulmasının ardından son buldu.