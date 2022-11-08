Türk Dünyası bu gecede buluştu

Ankara'da bir otelde, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı tarafından düzenlenen, "Türk Dünyası Dayanışma Gecesi" ne katılım yoğun oldu. Başkent'teki Türk dünyası büyükelçilerinin, misyon şeflerinin ve sivil toplum örgütlerinin katıldığı geceye, siyasetçiler de büyük ilgi gösterdi.

Dayanışma gecesinin açış konuşmasını TÜRKVA Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan yaptı. Çalışkan, Türk dünyasının gerçekte büyük bir akraba topluluğu olduğunun altını çizerek, sosyal kültürel faaliyetlerin yanı sıra, TÜRKVA'nın, iş konseyi kurduğunu hatırlattı ve "Vakfımız Türk dünyası ile ekonomik ilişkilerin artırılmasına da katkıda bulunuyor. Her geçen gün aramıza çok değerli iş insanları katılıyor Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi geleceğin Türkiye Yüzyılı olabilmesi için hepimiz çok çalışmak zorundayız" dedi.

Geceye katılan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de şunları söyledi: "Bugün hala Kırım, maalesef başka devletlerin, başka bayrakların altında hayatlarını devam ettirmek zorunda kalıyor. İşgalin, soykırımın, katliamların gerçekleştiği 90'lı yıllarında dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye'den sadece iki nakliye helikopteri istemişti. Türkiye onu göndermedi ya da gönderemedi ama 30 sene sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kahraman Türk ordusu, bütün gücüyle bütün elindeki imkanlarla can Azerbaycan'ın yanında durdu ve topraklar işgalden kurtarıldı."

Vakfın Gençlik Konseyi Başkanı Ramazan İzol da, "Yakın gelecekte dünya Türk gençlerinin başarısıyla yüzleşecek. Dünyanın her yerinde artık Türk gençleri var. Türkiye Yüzyılı aynı zamanda Türk gençliğinin yüzyılı olacak" dedi. Gece Kültür Bakanlığı, Türk Musikisi Topluluğu'nun verdiği muhteşem konserle sona erdi.