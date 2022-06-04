Türk Dünyası Kastamonu’da buluştu

Türk Dünyası 3-4-5 Haziran tarihlerinde Kastamonu'da düzenlenen festivalde bir araya geldi. Türk Dünyası Günleri Festivali'ne, Türkiye'den devlet büyükleri ve sanatçıların yanı sıra Kafkasya başta olmak üzere, Avrupa ve Asya'dan 20 ülke ve çeşitli ülkelerde yaşayan 27 Turani halktan protokol ve gösteri ekipleri katıldı. Ülkeleri temsil eden çadırların da yer aldığı etkinlikte; geçit töreni, katılımcı ülkelerin dans ve müzik gösterileri, Kıraç, İlyas Yalçıntaş ve Mustafa Yıldızdoğan konserleri, Kafkas Kartalları dans gösterisi, drone ve mapping showları ile konser etkinlikleri de yer aldı.
Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu'nun ev sahipliği yaptığı ve Kastamonu Valisi Avni Çakır, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sabir Durmaz, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Prof. Dr. Erhan Arıklı, KKTC Eğitim Kültür Ataşesi Rauf Ataöv, Gagavuz Kültür Bakanı Marina Semenova, Macaristan, Güney Kore, Azerbaycan, Moğolistan, Turan Vakfı Başkanları, Çevre il ve ilçelerden gelen Belediye Başkanlarının da katıldığı "Türk Dünyası Günleri" festivali, yöresel kıyafetlerle davetli ülkeler tarafından oluşturulan renkli kortej geçişi ile başladı. Geçit töreninin ardından Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve davetliler, ülkeleri temsil eden çadırların da yer aldığı eski Türk kültürüne uygun şekilde dizayn edilmiş stantları ziyaret etti.
"TÜRK DÜNYASINI BİR ARAYA GETİREN EN BÜYÜK ETKİNLİK"
Türk Dünyası Günleri resmi açılış töreninde bir konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Türk dünyası ve kültürünün bugüne kadar bu kadar büyük bir etkinlikte bir araya gelmediğini belirterek, "Kadim şehrimiz Kastamonu bugün tarihine geçecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Milli mücadelenin olmazsa olmaz şehri, istiklal madalyalı tek ilçeye sahip Kastamonu bu özellikleri ile böyle bir buluşmanın yapılabileceği en uygun platform olarak öne çıkıyor. Bu yıl 21 yıldır devam ettirdiğimiz deneyimi çok daha geniş kapsamıyla hayata geçirmek istedik. Buraya gelen misafirlerimiz arasında 3 günlük yoldan gelen var, 3 saatlik yoldan gelen de var. Ama biliyorum ki herkes gönülden geldi. Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi ve her yıl daha da fazla katılım ile tekrarlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
DRONLARLA TÜRK BAYRAĞI
Etkinlik alanında yerel sanatçıların konserlerinin yanı sıra katılımcı ülkelerden gelen ekiplerin sahne gösterileri de büyük bir coşkuyla izlendi. 200 drone ile Türk bayrağı, Türkiye haritası ve Türk halk sembollerinden oluşan drone gösterisi büyük ilgi gördü. Aynı anda Kastamonu Valiliği binasının ön cephesinde Türk tarihi, mapping showları ile sergilendi.
TÜRK KÜLTÜR TARİHİ ELE ALINACAK
5 Haziran 2022 Pazar günü sonra erecek "Türk Dünyası Günleri" organizasyonunda 3 gün boyunca katılan ülkeler kendi dans ve müzik gösterileri, yöresel el sanatları ürünlerini sergileyecekler. Etkinlikte ünlü Türk tarihçi Emrah Safa Gürkan başta olmak üzere Kastamonu Üniversitesinden hocaların da katılacağı akademik bir panelde Türk kültür tarihi ele alınacak. Etkinlik sanatçı Kıraç'ın konseri ile sona erecek.
Etkinliğe; Şor Türkleri, Halaç Türkleri, Kaşkay Türkleri, Macaristan, Şekelistan, Güney Kore, Azerbaycan, Güney Azerbeycan, Moğolistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Altay Cumhuriyeti, Gagauzya, Türkmen sahra, Hakasya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Yakutistan, Finlandiya, Şahseven Türkleri, Kuzey Makedonya, Başkurdistan Türkleri, Tataristan, Tuva, Kırım Türkleri, Nogay Türkleri, Doğu Türkistan'dan yetkililer ve ekipler katılıyor.