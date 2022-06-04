Türk Dünyası Kastamonu’da buluştu

"TÜRK DÜNYASINI BİR ARAYA GETİREN EN BÜYÜK ETKİNLİK"

Türk Dünyası Günleri resmi açılış töreninde bir konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Türk dünyası ve kültürünün bugüne kadar bu kadar büyük bir etkinlikte bir araya gelmediğini belirterek, "Kadim şehrimiz Kastamonu bugün tarihine geçecek bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Milli mücadelenin olmazsa olmaz şehri, istiklal madalyalı tek ilçeye sahip Kastamonu bu özellikleri ile böyle bir buluşmanın yapılabileceği en uygun platform olarak öne çıkıyor. Bu yıl 21 yıldır devam ettirdiğimiz deneyimi çok daha geniş kapsamıyla hayata geçirmek istedik. Buraya gelen misafirlerimiz arasında 3 günlük yoldan gelen var, 3 saatlik yoldan gelen de var. Ama biliyorum ki herkes gönülden geldi. Bu etkinliği geleneksel hale getirmeyi ve her yıl daha da fazla katılım ile tekrarlamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.