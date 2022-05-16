Türk dünyasının geleneksel sanatları vitrine çıktı

TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de geleneksel sanatların 'kültürün nesilden nesile aktarılmasında' büyük rolü bulunduğunu hatırlattı. Geleneksel sanatları yaşatmaya ve tanıtmaya çalışan ustaların eserlerinin bu festivalde sergileneceğini dile getiren Raev, TÜRKSOY olarak da bu değerlerin geleceğe aktarılması noktasında çaba harcadıklarını kaydetti.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan da kültür ve sanatını kaybetmiş toplumların bitmeye mahkum olduğunu belirterek, "Sanatçılarımızı her zaman olduğu gibi baş tacı yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Sanatçılarımız olduğu sürece ülkemiz her zaman ayakta kalacaktır. Buna inanıyorum" diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Daire Başkanı Serkan Emir Erkmen ise, geleneksel sanatların yaşatılması ve geleceğe aktarılması yönündeki çalışmalara Bakanlık olarak son derece önem verdiklerinin altını çizdi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri, stantları gezerek, geleneksel el sanatlarını yakından inceledi.